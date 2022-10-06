Анкара, 6 октября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Турция потребовала от Швеции выдачи лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Соответствующее требование Анкара выдвинула в ходе переговоров с представителями шведского минюста, передает телеканал TPT.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его данным, Анкара потребовала выдачи членов Рабочей партии Курдистана, которых в Турции считают террористами. Список желаемых к выдаче лиц она направила Швеции ранее. Также Турция требует выдачи членов организации ФЕТО, которая считается причастной к попытке государственного переворота в 2016 году.

Представители Турции подчеркнули, что выдача подозреваемых в терроризме лиц является обязательным условием для одобрения Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО. Отмечалось, что шведские власти уже обещали выдать не менее 70 подобных лиц.