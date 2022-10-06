Берлин, 6 октября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Главы 23 муниципалитетов в германской земле Баден-Вюртемберг обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой предоставить дополнительные средства для обеспечения беженцев с территории б. УССР. Об этом 5 октября сообщает издание Suddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Письмо от глав муниципалитетов было отправлено главе МВД ещё в конце сентября. В документе указывается, что местные администрации находятся в «крайне опасном положении», поскольку исчерпали все средства и возможности для оказания помощи беженцам. Жилья и ресурсов уже не хватает, а число беженцев продолжает расти.

«Мы решительно против того, чтобы создавалось впечатление, что города и муниципалитеты просто жалуются и в конце концов как-то справятся с ситуацией», — отмечается в письме главе МИД Германии.

Главы муниципалитетов призывают федеральные власти обратить внимание на ситуацию и не оставлять их на произвол судьбы, поскольку администрации фактически «загнаны в угол» и состояние муниципалитетов сравнивается с выжатым лимоном.

Отмечается, что подобная ситуация характерна и для других земель Германии. Всё больше муниципалитетов заявляют о достижении пределов своих возможностей в оказании помощи беженцам. На этом фоне правительство ФРГ заявляет о том, что количество вынужденных переселенцев в ближайшие месяцы будет лишь расти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер оппозиционной германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц принёс извинения беженцам из б. УССР, которых ранее обвинил в «социальном туризме».