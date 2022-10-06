Челябинск, 6 октября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Мобилизованные в Челябинской области граждане и их семьи смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Внести соответствующие поправки в региональное законодательство предложила областная Общественная палата, сообщает её пресс-служба.

https://pixabay.com Юридическая помощь

Вопрос был рассмотрен на заседании рабочей группы ОП по законодательству. Участники дискуссии вопрос о том, чтобы инициировать внесение изменений в областной закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Челябинской области». Общественники предлагают оказывать такую помощь бесплатно в течение трёх лет с момента мобилизации.

Члены рабочей группы поддержали инициативу единогласно. Теперь её передадут в областное Законодательное собрание для дальнейшего рассмотрения.

Добавим, уже сейчас челябинцы, столкнувшиеся с, по их мнению, нарушениями в ходе частичной мобилизации, могут обратиться в Челябинске за бесплатной юридической помощью. Приём ведётся по предварительной записи.