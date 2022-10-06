Кызыл, , 07:09 — REGNUM В Туве с 2023 года лучшим учителям будут вручать награду в размере 1 млн рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM по итогам торжественного собрания, посвящённого Дню учителя.

День учителя в Туве Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

Глава республики Владислав Ховалыг напомнил, что следующий год объявлен в России Годом педагога и наставника. В связи с этим принято решение, что победитель республиканского конкурса «Учитель года» будет получать денежный приз.

«По мнению главы региона, это достойная оценка педагогического таланта», — говорится в сообщении.