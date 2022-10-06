Орехово-Зуево, Московская область, , 07:06 — REGNUM В России успешно завершились государственные испытания четырёх новых моделей огнетушителей морского исполнения серии «Океан» для Военно-морского флота (ВМФ), созданных на подмосковном предприятии «КАМПО». Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Проверка огнетушителя Дарья Драй © ИА REGNUM

Испытания проходили две модели огнетушителей, предназначенных для тушения пожаров в начальной стадии их развития на кораблях и судах, а также для практической отработки навыков пожаротушения на тренировочных комплексах. Это воздушно-пенный передвижной огнетушитель ОВП–50(б)–АВ «ОКЕАН–5» и углекислотный ОУ–5–B. C. E «ОКЕАН–7». Для тушения пожаров в барокамерах предназначен гипербарический огнетушитель ОВП–5ПД–AB «ОКЕАН–9».

Принятие новых моделей огнетушителей на снабжение ВМФ России планируется в первом квартале 2023 года.