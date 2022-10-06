Мурманск, 6 октября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. С акционерного общества «Мурманский морской торговый порт» в пользу АО «Страховое общество газовой промышленности» решением арбитража Мурманский области было взыскано более 18,5 млн рублей, которые фигурировали как ущерб. Решение судьи Лесной может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со даты принятия, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд решил взыскать с ответчика «18 548 067 рублей 70 копеек ущерба и 115 740 рублей судебных расходов».

В основе спора лежало происшествие, которое произошло в сентябре 2019 года при разгрузке теплохода «Ямал Ирбис». Как следует из материалов дела, в процессе выгрузки автокрана LIEBHERR портальными кранами «в результате срыва стропа, произошло падение вышеуказанного автокрана на причал, в результате чего автокран получил повреждения». Имущество было застраховано в АО, которое и выплатило страхователю — обществу «Велесстрой» — возмещение.

В ходе иска был возмещён ущерб в порядке суброгации.

Напомним, спор слушался с августа 2022 года.