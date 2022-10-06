Новосибирск, 6 октября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшие дни потеплеет до +19 °C. Это следует из опубликованного Западно-Сибирским гидрометцентром прогноза.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

Так, 6 октября воздух на территории региона прогреется до +13…+18 °C, местами до +7…+12 °C. Ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, утром туманы.

7 октября прогнозируется преимущественно без осадков, ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура воздуха ночью — 0…+5 °C, местами до — 5 °C, днём — +13… +18, °C по востоку +7… +12 °C.

8 октября днём в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, ветер южный с порывами до 16 м/с, температура воздуха ночью +3… +8 °C, местами до — 3 °C, днём — +14… +19 °C.

Отметим, что по данным синоптиков, во второй декаде октября на территории Новосибирской области будет неустойчивая погода — то холодно, то тепло.