Эр-Рияд, , 07:03 — REGNUM Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман ответил на вопрос журналистов о том, что Эр-Риад якобы использует нефть как экономического оружия. Глава ведомства оценил вопрос как «очень провокационный».

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Принц попросил объяснить ему «враждебность действий» королевства. Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) Хайтам аль-Гайс, который также присутствовал на брифинге, отметил, что ОПЕК+ не представляет угрозы для энергетических рынков.

Генсек подчеркнул, что организация, наоборот, обеспечивает их безопасность и стабильность. Он добавил, что «за все нужно платить», в том числе и за энергетическую безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении мировой нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки. Администрация США обвинила организацию в «излишней солидарности» с Россией.

Читайте также: Белый дом обвинил страны — члены ОПЕК+ в сговоре с Россией