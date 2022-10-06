Эр-Рияд, 6 октября 2022, 07:03 — REGNUM Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман ответил на вопрос журналистов о том, что Эр-Риад якобы использует нефть как экономического оружия. Глава ведомства оценил вопрос как «очень провокационный».
Принц попросил объяснить ему «враждебность действий» королевства. Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) Хайтам аль-Гайс, который также присутствовал на брифинге, отметил, что ОПЕК+ не представляет угрозы для энергетических рынков.
Генсек подчеркнул, что организация, наоборот, обеспечивает их безопасность и стабильность. Он добавил, что «за все нужно платить», в том числе и за энергетическую безопасность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении мировой нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки. Администрация США обвинила организацию в «излишней солидарности» с Россией.
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