Эр-Рияд, 6 октября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман ответил на вопрос журналистов о том, что Эр-Рияд якобы использует нефть как экономическое оружие. Глава ведомства оценил вопрос как «очень провокационный».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Принц попросил объяснить ему «враждебность действий» королевства. Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) Хайтам аль-Гайс, который также присутствовал на брифинге, отметил, что ОПЕК+ не представляет угрозы для энергетических рынков.

Генсек подчеркнул, что организация, наоборот, обеспечивает их безопасность и стабильность. Он добавил, что «за всё нужно платить», в том числе и за энергетическую безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении мировой нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки. Администрация США обвинила организацию в «излишней солидарности» с Россией.

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