Находка, Приморский край, , 07:00 — REGNUM В Находке возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: СКР предъявил обвинение в убийстве мужчины в Ялте

В ходе следствия установлено, что в середине сентября в квартире дома по улице Заречная фигурант на почве ревности избил руками и ногами сожительницу. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Женщина после полученных травм осталась лежать на полу, а мужчина продолжил пить.

«После случившегося подозреваемый ежедневно употреблял спиртное и только 3 октября увидел, что женщина не подаёт признаков жизни и сообщил о случившемся в полицию», — пояснили следователи.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинение в убийстве мужчины предъявлено двум жителям Ялты.