Петропавловск-Камчатский, 6 октября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. На Камчатке в подтопленное после сильных дождей село Соболево направили вертолёт МИ-8 с 10 спасателями, оперативной группой и гидрологом на борту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Amic.ru Ми-8

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Спасатели взяли с собой всё необходимое для оказания помощи населению, в том числе плавсредства.

По информации управления МЧС, на 02:00 6 октября по местному времени в селе подтопило 15 домов и 58 придомовых территорий.

В селе развёрнуто два ПВР — в средней школе и гостинице.

«Силы и средства Соболевского муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы РСЧС приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — уточнили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке после обильных дождей из-за подъёма воды в реке Большая Воровская в селе Соболево затопило 90% придомовых территорий и жилых домов.