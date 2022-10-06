Джидинский район, Бурятия, , 06:55 — REGNUM Бурятское отделение организации ветеранов «Боевое братство» просят присвоить звание Героя России гвардии полковнику Виталию Сукуеву, погибшему в конце сентября в Херсонской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гвардии полковник Виталий Сукуев «Боевое братство» Бурятии

Ветераны призвали главу Бурятии Алексея Цыденова актуализировать раннее представление о присвоении высшей государственной награды офицеру.

«По словам сослуживцев, за 24 года военной службы Сукуева В. В. 4 раза представляли к награждению Звездой Героя и каждый раз находились причины для отказа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командир 108 десантно-штурмового полка погиб 28 сентября. Церемония прощания с погибшим состоялась 5 октября в его родной деревне Нижний Бургалтай Джидинского района Бурятии.

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