Джидинский район, Бурятия, 6 октября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Бурятское отделение организации ветеранов «Боевое братство» просят присвоить звание Героя России гвардии полковнику Виталию Сукуеву, погибшему в конце сентября в Херсонской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Боевое братство» Бурятии Гвардии полковник Виталий Сукуев

Ветераны призвали главу Бурятии Алексея Цыденова актуализировать раннее представление о присвоении высшей государственной награды офицеру.

«По словам сослуживцев, за 24 года военной службы Сукуева В. В. 4 раза представляли к награждению Звездой Героя и каждый раз находились причины для отказа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командир 108 десантно-штурмового полка погиб 28 сентября. Церемония прощания с погибшим состоялась 5 октября в его родной деревне Нижний Бургалтай Джидинского района Бурятии.