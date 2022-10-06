Вашингтон, 6 октября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Русские люди составляют большинство в Донбассе и на востоке территорий бывш. УССР, заявил американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в Twitter.

Emily Shanklin Илон Маск

«Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там», — заявил он.

Маск добавил, что в восточных частях территории б. УССР народ однозначно предпочитает Россию. Таким образом американский предприниматель ответил сенатору Линдси Грэму, который раскритиковал его план по мирному урегулированию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывания американского олигарха Илона Маска по ситуации вокруг территории бывш. УССР. По ее словам, план Маска является частью общей дискуссии. По словам Захаровой, это свидетельствует о том, что на Западе начали задаваться вопросами о происходящем.