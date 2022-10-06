Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи заставляет усомниться в умственных способностях президента США Джозефа Байдена. Такое мнение высказала 5 октября обозреватель Fox News Жанин Пирро.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сейчас президент Байден выглядит полным дураком. Вспомните, как три месяца назад он подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти», — указала журналист.

Пирро отметила, что после решения ОПЕК+ глава Белого дома вновь обратится к стратегическим резервам США, которые уже и так сильно истощены. Кроме того, Пирро отметила, что вновь начали расти цены на бензин, и чтобы отвести вину от себя, администрация Байдена вновь пошла проторённым путём и включила пропагандистскую машину.

Обозреватель добавила, что уже сейчас водители «чувствуют боль», заезжая на заправку, а аналитики предупреждают, что ситуация будет усугубляться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конгрессмен Стивен Скэлиз (штат Луизиана) осудил главу Белого дома Байдена за энергетическую политику американской администрации из-за решения России и ряда других нефтедобывающих стран резко снизить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября.

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