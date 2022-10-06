Грузия, 24 августа, 2005, 13:05 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии, член оппозиционной фракции "Правая оппозиция" Тамаз Качеишвили обнаружен избитым и привязанным к дереву в лесу неподалеку от города Мцхета. По словам одного из лидеров фракции "Правая оппозиция", известного предпринимателя Гоги Топадзе, Качеишвили был обнаружен местным пастухом накануне поздно ночью.

Как рассказал журналистам Топадзе, Качеишвили был оглушен у собственного дома, а затем вывезен в Мцхета. По предварительным данным, преступление совершили четверо неизвестных. Они привязали Качеишвили к дереву и сильно избили. В настоящее время депутат грузинского парламента находится в больнице с сотрясением мозга и многочисленными переломами.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.