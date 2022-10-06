Новосибирск, , 06:46 — REGNUM В Новосибирской области коллектив минтруда и соцразвития поддержал мобилизованных специалистов из подведомственных учреждений. Об этом говорится в телеграм-канале министерства.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Для сотрудников социальных учреждений, подведомственных региональному министерству труда и социального развития, которых мобилизовали в рамках проводимой спецоперации, подготовили дополнительное снаряжение: спальные мешки, рюкзаки, обувь, теплые вещи и прочее», — говорится в сообщении.

По словам министра труда и социального развития области Елены Бахаревой, все соцучреждения вызвались участвовать в сборе вещей для мобилизованных коллег.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Новосибирской области для участия в спецоперации на территории бывш. УССР направлены более 2 тысяч человек — добровольцы и те, кто попал под частичную мобилизацию. Об этом сообщил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

Читайте также: Названо число мобилизованных новосибирцев