Токио, , 06:43 — REGNUM Верхняя палата парламента Японии 6 октября приняла резолюцию, осуждающую проводимые в Северной Корее многочисленные запуски баллистических ракет, одна из которых 4 октября пролетела над японской территорией.

Парламент Японии

В документе, который был одобрен единогласно, заявлен решительный протест действиям Пхеньяна.

из резолюции верхней палаты парламента Японии «Такие действия Северной Кореи стали серьёзным вызовом для международного сообщества, они представляют непосредственную угрозу безопасности нашей страны… Мы ни в коем случае не можем смириться с подобной ситуацией».

Аналогичную резолюцию 5 октября также единогласно утвердила и нижняя палата японского парламента.

Напомним, в декабре 2017 года после испытания Северной Кореей прототипа межконтинентальной баллистической ракеты японский парламент уже принимал подобные документы.

Как сообщает ИА REGNUM, Южная Корея решительно осуждает КНДР за ракетные испытания, которые, как отмечают в Сеуле, представляют серьёзный вызов всему международному сообществу.

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