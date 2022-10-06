Брюссель, 6 октября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. ЕС готов и дальше поддерживать решение конфликта на территории бывш. УССР «дипломатическим путем», написал в своем микроблоге Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Вместе с тем, по его словам, Брюссель усилит военную, финансовую и политическую помощь Киеву, а также собирается запустить миссию по подготовке киевских боевиков.

Глава европейской дипломатии добавил, что вопрос о развертывании этой миссии может быть решен уже 17 октября на совещании министров иностранных дел стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Жозеп Боррель заявил, что государства Евросоюза должны строить отношения не только с использованием так называемой мягкой силы, но и с применением элементов принудительной силы.