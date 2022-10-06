Москва, , 06:34 — REGNUM Власть должна объясниться с народом насчет тех наших провалов, которые имели место в Красном Лимане и на херсонском направлении и честно ответить на вопрос о состоянии армии и о том, что было сделано после административного развала армии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в прямом эфире «Радио Комсомольская Правда».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Далее я спрашиваю, что происходит в Красном Лимане? Что сейчас происходит на юге, что будет происходить в ближайшие месяцы, и почему это происходит? Мы любим говорить, и это совершенно справедливо, что Сердюков свернул все кадрированные части, и теперь у нас огромные проблемы с мобилизацией. Я хочу спросить, а после Сердюкова что-нибудь делалось для того, чтобы вернуть нормальное мобилизационное развертывание?», — задал вопрос политолог.

По его словам, такие вопросы можно задавать практически по каждой и заданных тем, потому что нельзя рассматривать то, что сейчас происходит в качестве издержек мобилизации. И все эти издержки мобилизации связаны с определенным состоянием страны.

Он подчеркнул, что для него нет иных задач, кроме как поддержать существующую российскую власть в ее победе над киевским режимом и совокупным Западом, и иных задач у него нет.