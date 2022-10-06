Москва, 6 октября, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Власть должна объясниться с народом насчет тех наших провалов, которые имели место в Красном Лимане и на херсонском направлении, и честно ответить на вопрос о состоянии армии и о том, что было сделано после административного развала армии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в прямом эфире «Радио Комсомольская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Далее я спрашиваю, что происходит в Красном Лимане? Что сейчас происходит на юге, что будет происходить в ближайшие месяцы и почему это происходит? Мы любим говорить, и это совершенно справедливо, что Сердюков свернул все кадрированные части и теперь у нас огромные проблемы с мобилизацией. Я хочу спросить, а после Сердюкова что-нибудь делалось для того, чтобы вернуть нормальное мобилизационное развертывание?» — задал вопрос политолог.

По его словам, такие вопросы можно задавать практически по каждой из заданных тем, потому что нельзя рассматривать то, что сейчас происходит, в качестве издержек мобилизации. И все эти издержки мобилизации связаны с определенным состоянием страны.

Он подчеркнул, что для него нет иных задач, кроме как поддержать существующую российскую власть в ее победе над киевским режимом и совокупным Западом, и иных задач у него нет.

«Мы снимаем все, что является нашими противоречиями, и мне не так дорог Ленин, чтобы я по каждому поводу, когда там что-то говорится маловразумительное по его поводу, начал биться в экстазе. Мне неважно, чья будет победа, она должна быть победой России, я спрашиваю, что нужно сделать для этого… Мне все равно, будет ли эта империя чуть более белой или чуть более красной. Мне это фиолетово. Я хочу победы, и я спрашиваю о том, что мешает этой победе и в какой логике мы будем не говорить, а действовать», — продолжил Кургинян.