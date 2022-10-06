Вашингтон, 6 октября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США Стивен Скэлиз (штат Луизиана) осудил главу Белого дома Джо Байдена за энергетическую политику американской администрации из-за решения России и ряда других нефтедобывающих стран резко снизить добычу нефти. Об этом парламентарий написал в своем микроблоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, президент разрушил нефтегазовую промышленность Соединенных Штатов и вновь сделал страну зависимой от Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Скэлиз отмечает, что речь идет о «полном провале».

Конгрессмен пояснил, что в ответ на просьбы Байдена увеличить нефтедобычу ОПЕК смеется над Вашингтоном и, вопреки призывам, только сокращает производство нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский президент Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена за просьбы о производстве нефти, которые были адресованы главой Белого дома другим странам.