Лос-Анджелес, США, , 06:29 — REGNUM Новую книгу автора серии бестселлеров «Игра престолов» Джорджа Мартина начали бойкотировать фанаты после того, как писатель официально представил команду своих соавторов. Об этом 5 октября сообщает издание Variety.

Стив Туссэн в роли Корлиса Велариона Цитата из т/с «Дом дракона». 2022 год

Претензии были предъявлены поклонниками к Линде Антонссон, соавтору Мартина. Поклонники напомнили ей, что в 2012 году она была недовольна выбором темнокожего актёра на одну из ролей в сериале по книге «Игра престолов», о чём Антонссон написала в соцсетях. Кроме того, Антонссон посчитала недостаточно убедительной игру другого темнокожего актёра, Стива Туссэна, сыгравшего в сериале «Дом дракона».

В своё оправдание Антонссон заявила, что никогда не являлась и не является расисткой, а все цитаты и заявления, которые приводят фанаты, «вырваны из контекста».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьера приквела «Игры престолов» — сериала «Дом драконов» вызвал огромный интерес у поклонников и сериала и книги Джорджа Мартина. Проект посвящён войне за престол между членами семьи Таргариенов — знатного рода из вселенной, придуманной писателем Мартином.

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