Москва, , 06:29 — REGNUM Воссоединение России с четырьмя новыми регионами является знаковым событием, а речь президента страны Владимира Путина является крайне знаковой и одной из сильнейших, но она может обернуться пустой болтовней, если высшей властью не будет дан ответ на ключевые вопросы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в прямом эфире «Радио Комсомольская Правда».

Сергей Кургинян Григорий Фадеев © ИА REGNUM

«И, если вы спросите меня, чем я считаю это присоединение, которое произошло, я считаю его абсолютно правильным, исторически судьбоносным и очень крупным реальным событием в жизни нашей страны. Я всячески это поддерживаю, считаю, что, если бы этого не было, было очень горько, и что это присоединение некоторые надежды в принципе создает», — заявил Кургинян.

По его словам, речь, сказанная президентом России Владимиром Путиным во время подписания договоров о вхождении в состав России четырех новых регионов была самой сильной за все его годы правления, а сам президент находился в прекрасной психологической форме и был явно убежден в правоте того, что он говорит.

«Нет ни одного слова в его речи, против которого я мог бы что-то сказать, и более того, считаю, что сказано очень много исторически значимого. Я просто спрашиваю о некоторых вещах. Вещь первая, я хочу знать как гражданин страны, когда произошло изменения из Савла в Павла? То есть, когда Западный мир, Америка стала сатаническим, а перед этим было лучшим партнером, и мы просились в НАТО? Когда именно это произошло? Дата, время, обстоятельства и объяснение с народом на эту тему. Если этого нет, все является пустопорожней болтовней!», — добавил Кургинян.

Второй вопрос заключается в том, что президент России сказал замечательные слова о том, что мы не хотим, чтобы в России были «третьи гендеры» и прочие гендерные извращения, отдающие сатанизмом и прочие вещи, но возникает вопрос, будет ли отменен международный классификатор болезней МКБ-11, в котором все это вменено в качестве нормы? Будут ли ликвидированы гендерные центры, в которых меняются гендеры? Произойдет ли в реальности то, что сказано президентом и будет ли это осуществлять нынешнее Министерство здравоохранения?