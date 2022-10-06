Владивосток, , 06:25 — REGNUM В Приморском крае за два года сдали около тысячи квартир по программе «Арендное жилье». Сотрудники бюджетной сферы могут приобрести эти квартиры на выгодных условиях в рамках «Дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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С 2021 года в крае под арендное жилье сдано в эксплуатацию 11 домов во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне и селе Хороль.

«Сотрудникам бюджетной сферы предоставлено в аренду почти 990 квартир. Съёмщики имеют право спустя полгода и раньше выкупить это жилье на условиях «Дальневосточной ипотеки». Это возможность планировать семью, свой бюджет, связывать будущее с Приморским краем», — пояснили специалисты.

До декабря планируется ввести в эксплуатацию еще восемь домов в Находке, Уссурийске, Большом Камне, селе Камень-Рыболов.

До конца 2023 года арендным жильем в Приморье планируется обеспечить 3 тыс. семей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на седьмом Восточном экономическом форуме сообщил, что для молодых специалистов на Дальнем Востоке будет построено 10 тыс. арендных квартир. Причем ставка аренды будет существенно ниже рыночной за счет субсидий из регионального и федерального бюджетов.