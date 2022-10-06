Томск, , 06:26 — REGNUM В Томской области перед судом предстанет директор производственной компании «Рост» за сокрытие от налогов особо крупной суммы денег. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Судья Juslex.ru

По данным следствия, к концу 2020 года у фирмы, занимавшейся строительством и монтированием бурового оборудования для нефтяных месторождений образовалась задолженность по налогам на сумму более 51 млн рублей. Зная об этом, руководитель организации производил напрямую расчеты с контрагентами.

«Таким образом, он сокрыл денежные средства организации в особо крупном размере на сумму чуть менее 34 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области ранее возбудили дело против руководителя одного из предприятий по подозрению в сокрытии от налоговой службы более 50 млн рублей.

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