Пермь, 6 октября, 2022, 06:19 — ИА Регнум. В Пермском крае все сибиреязвенные скотомогильники действуют без санитарно-защитных зон. В результате существует угроза жизни и здоровью населения, сообщили в краевой прокуратуре.

Nature_Blossom Скотомогильник

В регионе расположено 79 сибиреязвенных скотомогильников. Защитные зоны для всех объектов не установлены. Только в отношении пяти скотомогильников приняты меры по получению санитарно-эпидемиологических заключений для необходимой проектной документации.

Из-за выявленных нарушений в адрес руководителя Государственной ветеринарной инспекции Пермского края внесено представление.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен, удовлетворен, в настоящее время разработан план мероприятий, направленный установление санитарно-защитных зон всех сибиреязвенных скотомогильников», — сказали в надзорном ведомстве.