Сеул, , 06:19 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль намерен провести телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, чтобы обсудить ракетные испытания в КНДР. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я жду, что мы поговорим о связанных с этим вещами, особенно о вопросах безопасности. Видимо, Япония паниковала, когда межконтинентальная баллистическая ракета пролетела над японской территорией», — заявил он.

Юн добавил, что был доволен словами Кисиды в ходе выступления в японском парламенте. Он также подчеркнул, что Сеулу необходимо как можно скорее наладить отношения с Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Северная Корея провела очередные ракетные испытания. Южная Корея, а также Япония, уже выразили протест КНДР за проведение испытаний. Отмечалось, что с начала 2022 года КНДР произвела более 20 пусков ракет.