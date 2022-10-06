Владивосток, , 06:17 — REGNUM В Приморье 7 октября стартует флешмоб в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, «Приморье Zа наших. Шаг к Победе!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

«Приморье Zа наших. Шаг к Победе!» Правительство Приморского края

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Одной из первых к флешмобу «Приморье Zа наших. Шаг к победе!» присоединится школа №4 поселка Тавричанка Надеждинского района. 7 октября здесь проведут сразу несколько тематических занятий. Одно из них, к примеру, — «Пошив аптечек». На уроке технологии ребята вместе с педагогами создадут компактные и эргономичные сумки с креплением на ремне.

«На передовой бойцам необходимы средства медицинской помощи. Обсудив с учениками, чем мы можем помочь, решили, что нам вполне по силам сшить медицинские аптечки, которые бы вмещали в себя все необходимые медикаменты и при этом были бы компактными и удобными в использовании. Ребята с энтузиазмом принялись за работу, ведь Победа — наше общее дело!» — сказала учитель технологии Тамара Балаенкова.

Также в школе пройдут занятия «Рисунок солдату» — ученики младших классов создадут картины на тему «Возвращайся с Победой!» и «Письмо солдату», а также пройдёт мастер-класс по вязанию шарфов, шитью балаклав, которые передадут бойцам.

Подобные акции планируют провести и в других школах Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, Карельское швейное производство «Озонтекстиль» переориентировало свои производственные мощности на нужды армии.