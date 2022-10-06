Нерюнгри, Якутия, 6 октября, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Родителям 9-летней девочки, на которую в Нерюнгри напала стая собак, выплатят компенсацию. Такое решение принял суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

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В инстанции пришли к выводу, что нападение животных нанесло ребёнку психологическую травму. С девочкой длительное время работал психолог, который пытался помочь ей преодолеть тревожность после инцидента с собаками.

Деньги семье школьницы выплатит мэрия города. По мнению инстанции, её представители не организовали должным образом работу по отлову и содержанию бродячих животных. Сотрудники администрации пытались обжаловать решение суда, но апелляция не была удовлетворена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сунтарском районе Якутии прокуратура и суд защитили права двоих детей, которых покусали собаки. В пользу несовершеннолетних взыскали компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей.