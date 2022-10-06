Пермь, 6 октября, 2022, 06:10 — ИА Регнум. В Перми перед судом предстанет управляющий филиалом торговой сети. Он обвиняется в присвоении в особо крупном размере, с использованием служебного положения, сообщили в прокуратуре Пермского края.

(сс) jackmac34 Лотерея

По данным ведомства, будучи директором торговой точки крупного российского интернет-магазина мобильной и цифровой техники, пермяк похитил свыше 150 электронных лотерейных билетов на общую сумму более 2 млн рублей. Мужчина выбирал дорогостоящие билеты.

По уголовному делу уже утверждено обвинительное заключение. Материалы в ближайшее время передадут в суд для рассмотрения по существу.