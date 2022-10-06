Гонконг, Китай, , 06:06 — REGNUM Власти Гонконга рассматривают возможность бесплатной раздачи около 500 тыс. авиабилетов для поддержки туристической отрасли. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

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«Как только правительство объявит об отмене всех антиковидных ограничений для прибывающих путешественников, мы развернем рекламную кампанию бесплатных авиабилетов», — заявил глава местного управления по вопросам туризма Дэн Чэн.

Для поддержки туристической отрасли власти Гонконга намерены сотрудничать с местными авиаперевозчиками. Билеты планируют раздать не только туристам, но и выезжающим за пределы автономии. Еще часть билетов дадут туристическим агентствам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление денежного обращения Гонконга провело интервенции на валютном рынке для поддержания курса местного доллара.