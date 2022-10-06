Якутск, , 06:03 — REGNUM В Якутии остаётся острой проблема оформления документов у нотариуса в связи с частичной мобилизацией военнослужащих из запаса. В помощь резервистам готовы предусмотреть решение таких вопросов на местах призыва, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сардана Гурьева.

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По её словам, чаще всего жители региона обращаются к ней с вопросами об оформлении доверенностей. Нотариусов не хватает не смотря на то, что они начали работать без выходных, подчеркнула омбудсмен.

«В первую очередь, вопрос касается нотариальных доверенностей. Несмотря на то, что в связи со сложившейся обстановкой нотариусы Якутска работали и в выходные дни, эта проблема остаётся. Мы предлагаем этот вопрос решать на местах призыва при помощи военных комиссариатов», — сказала Сардана Гурьева.

Она также предложила упростить оформление отсрочки по кредитам так, чтобы эта процедура не требовала оформления доверенности. Это бы упростило оформление документов для семей мобилизованных, считает уполномоченный.

Как сообщало ИА REGNUM, омбудсмен также считает необходимым предусмотреть меры поддержки для семей мобилизованных, в которых муж и жена не состоят в браке официально.