Сеул, , 06:02 — REGNUM Южная Корея решительно осуждает КНДР за ракетные испытания, которые, как отмечают в Сеуле, представляют серьезный вызов всему международному сообществу, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности республики.

Флаг Южной Кореи

Южнокорейская сторона считает, что на случившееся «нельзя закрывать глаза». Южная Корея также предупредила о планах расширить военное сотрудничество между Южной Кореей и США, а также между Сеулом, Вашингтоном и Токио.

Кроме того, южнокорейский президент Юн Сок Ёль объявил, что руководство республики сделает все для защиты жизней и безопасности людей из-за «продолжающихся провокаций» со стороны Пхеньяна.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября КНДР провела очередные ракетные испытания, выпустив в сторону Японского моря две ракеты, которые были отнесены Южной Кореей к баллистическим снарядам малой дальности. Они преодолели расстояния 350 и 800 км.

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