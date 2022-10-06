Сеул, 6 октября 2022, 06:02 — REGNUM Южная Корея решительно осуждает КНДР за ракетные испытания, которые, как отмечают в Сеуле, представляют серьезный вызов всему международному сообществу, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности республики.
Южнокорейская сторона считает, что на случившееся «нельзя закрывать глаза». Южная Корея также предупредила о планах расширить военное сотрудничество между Южной Кореей и США, а также между Сеулом, Вашингтоном и Токио.
Кроме того, южнокорейский президент Юн Сок Ёль объявил, что руководство республики сделает все для защиты жизней и безопасности людей из-за «продолжающихся провокаций» со стороны Пхеньяна.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября КНДР провела очередные ракетные испытания, выпустив в сторону Японского моря две ракеты, которые были отнесены Южной Кореей к баллистическим снарядам малой дальности. Они преодолели расстояния 350 и 800 км.
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