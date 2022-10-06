Пермь, , 06:00 — REGNUM В Перми суд рассмотрел ходатайство о мере пресечения в отношении гендиректора Соликамского магниевого завода. Артуру Уртаеву на два месяца продлили срок домашнего ареста, сообщают СМИ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурант уголовного дела просил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде или разрешить прогулки, поскольку взаперти его здоровье ухудшается. Домашний арест он проводит в квартире в Перми, пишет портал properm.ru.

Напомним, гендиректор завода обвиняется в пособничестве в злоупотреблении полномочиями. Он выдал бывшему акционеру предприятия Игорю Пестрикову заведомо невозвратный займ на сумму 250 млн рублей. Сам Пестриков находится в федеральном розыске.

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