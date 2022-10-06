Пермь, 6 октября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрел ходатайство о мере пресечения в отношении гендиректора Соликамского магниевого завода. Артуру Уртаеву на два месяца продлили срок домашнего ареста, сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурант уголовного дела просил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде или разрешить прогулки, поскольку взаперти его здоровье ухудшается. Домашний арест он проводит в квартире в Перми, пишет портал properm.ru.

Напомним, гендиректор завода обвиняется в пособничестве в злоупотреблении полномочиями. Он выдал бывшему акционеру предприятия Игорю Пестрикову заведомо невозвратный займ на сумму 250 млн рублей. Сам Пестриков находится в федеральном розыске.