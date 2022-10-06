Москва, 6 октября, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Москвичей и гостей столицы в ближайшие четыре дня ожидает сухая, солнечная погода с температурой воздуха до +15… +16 °C. Об этом 6 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Илья Остроухов. Золотая осень. 1886

«В четверг ещё облачно, но с частыми прояснениями, солнышко будет, а осадков не будет. В пятницу (7 октября) и субботу (8 октября) погода ожидается приятная совершенно — переменная облачность, много солнца, без осадков, температура +13… +15 °C, в Новой Москве — до +16 °C», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, в воскресенье, 9 октября, будет чуть более облачно.

Роман Вильфанд «Но эти дни — настоящая золотая осень, самое время отправиться на природу шуршать листвой, любоваться деревьями, окрашенными во все краски».

Прервётся «осенняя сказка» солнечной золотой осени уже в 10 октября, когда температура воздуха в столичном регионе понизится до +8… +13 °C, местами пройдут небольшие дожди.

Роман Вильфанд «В понедельник (10 октября) погода изменится. Так что надо наслаждаться предшествующими днями».

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 6 октября, в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха до +10… +12 °C.

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