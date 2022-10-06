Оренбург, , 05:45 — REGNUM В Оренбурге возле каждой школы с утра 6 октября и до окончания работы учреждения будет нести дежурство полиция. Об этом в эфире ВГТР — «Оренбург» сообщила первый заместитель министра образования Оренбургской области Нина Гордеева.

Полиция Duma.gov.ru

По ее словам, такая мера позволит справиться родителям с беспокойством. Стоит отметить, родительское сообщество взбудоражено слухами, которые появлялись на интернет-ресурсах

«Что касается решения администрации Оренбурга, управления образования Оренбурга, школы 6 октября будут работать в штатном режиме. Конечно, мы поймем родителей, которые примут решение не водить ребенка в школу», — сказала она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4–5 октября вузы, расположенные в областном центре, получили анонимные письма с угрозами теракта. Все они оказались ложными. Из-за слухов, наводнивших интернет, минобр региона обратился к родительскому сообществу с просьбой не реагировать на информацию, распространяемую сомнительными ресурсами.

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