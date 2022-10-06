Якутск, , 05:45 — REGNUM В Якутии много женщин, которые официально не состоят в браке с мужчинами, мобилизованными для участия в спецоперации по защите Донбасса. Уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева считает необходимым предусмотреть меры поддержки для таких семей, сообщило ЯСИА.

Мобилизация Правительство Приангарья

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В том числе есть женщины, которые состоят в гражданском браке и имеют детей. Таким семьям сейчас тоже нужна помощь, уверена омбудсмен. От состоящих в гражданском браке жительниц Якутии к ней поступает много обращений.

«По факту женщина, чей брак не был официально зарегистрирован, после мобилизации гражданского мужа осталась без поддержки и кормильца семьи. Во многих случаях в семье есть дети. Нам нужно разработать меры поддержки в таких случаях», — отметила Сардана Гурьева.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 октября родственники военнослужащих из Якутии могут подавать заявление на получение единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей.