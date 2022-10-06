Москва, 6 октября, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Неадекватными политическими фантазиями назвал требования Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин 6 октября в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Тяпкин отметил, что власти Польши в попытках решить внутренние проблемы страны, имеют обыкновение обращаться к «историческому ревизионизму». Требования репараций от России Тяпкин назвал «вопиюще аморальными».

«Если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», — указал российский представитель.

Напомним, глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский несколько лет назад заявил, что Польша вправе требовать компенсаций за ущерб во время Второй мировой войны не только от Германии, но и от России. Идею внезапно поддержал замглавы МИД Польши Павел Яблонский, заявивший о некоем «безоговорочном праве» Варшавы на репарации от Москвы.

Недавно к идее получения репараций от России вернулся и президент Польши Анджей Дуда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Берлин получил составленную Варшавой ноту с требованиями репараций. В ней было предложено выплатить около $1,3 трлн в качестве репараций за материальный и иной ущерб, нанесенный Германией Польше в период 1939–1945 годов.