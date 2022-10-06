Анадырь, 6 октября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. На Чукотке 6 октября проходит мощный циклон с дождём, снегом и сильным ветром.

Олег Кугаев ИА REGNUM Циклон

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«На востоке округа возможны порывы ветра до 30 м/с, при этом непогода сопровождается сильным дождём и, местами, снегопадом.

Занятия в школах и организациях дополнительного образования отменены. Некоторые авиарейсы отложены и будут выполнены по улучшению погодных условий.

Будьте осторожны на дорогах, не отпускайте детей на улицу и берегитесь хрупких и плохо закреплённых конструкций. По прогнозу, шторм продлится до конца дня.

МЧС и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели ГУ МЧС России по Краснодарскому краю из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности.