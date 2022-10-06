Мехико, 6 октября, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Число жертв нападения вооруженных бандитов в штате Герреро на юго-западе Мексики выросло до 18 человек. Об этом сообщает газета La Jornada.

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Уточняется, что в ходе нападения ранения получили еще два человека. Официально власти не стали приводить сведения по погибшим и пострадавшим, однако подтвердили факт нападения. В настоящее время к месту происшествия направились более 100 сотрудников правоохранительных органов. К розыску бандитов подключили военнослужащих и два вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября группа вооруженных неизвестных напали на администрацию города Сан-Мигель-Тотолапан. В результате нападения погиб мэр города, его отец, а также несколько сотрудников правоохранительных органов. Предполагается, что нападение совершили члены организованной преступной группировки «Текилерос».