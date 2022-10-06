Манила, , 05:24 — REGNUM Обрушившийся на филиппинский остров Лусон 25 сентября тайфун «Нору» затронул более 1,38 млн жителей острова. Это следует из опубликованного 6 октября отчёта Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Побережье Филиппин (сс) Maks Karochkin

По последним данным, в результате удара стихии погибли не менее 12 человек, 68 получили различные травмы, без вести пропавшими числятся ещё пять человек. В 19 эвакуационных центрах острова продолжают оставаться 39 тыс. перемещённых жителей. Заблаговременно покинули свои дома более 91,1 тыс. граждан.

Повреждено 45 дорог, 18 мостов, более 85,8 тыс. домов. В 117 городах была нарушена подача электроэнергии, но в 107 муниципалитетах к настоящему моменту её уже восстановили.

В 734 и в 771 муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях, в 44 городах продолжает действовать режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству региона оценивается в 2,94 млрд песо ($49,9 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке после обильных дождей из-за подъёма воды в реке Большая Воровская в селе Соболево затопило 90% придомовых территорий и жилых домов.

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