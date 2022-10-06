Анкара, , 05:16 — REGNUM Турция продолжит противостоять переброске Грецией войск на невоенные острова в Эгейском море, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu.

Турция. Пушка. Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«ВМС и ВВС Турции даны четкие инструкции на этот счет. Независимо от того, кто за ними стоит, мы полны решимости сделать все необходимое», — подчеркнул он.

Акар добавил, что Анкара сделает все возможное, чтобы не допустить милитаризации нейтральных островов. Он отметил, что Турция не намерена идти на уступки Греции по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в просьбах о помощи у США. По его словам, Афины обращаются к Вашингтону, чтобы противостоять Анкаре.