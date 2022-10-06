Анкара, 6 октября, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Турция продолжит противостоять переброске Грецией войск на невоенные острова в Эгейском море, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция. Пушка. Война

«ВМС и ВВС Турции даны четкие инструкции на этот счет. Независимо от того, кто за ними стоит, мы полны решимости сделать всё необходимое», — подчеркнул он.

Акар добавил, что Анкара сделает всё возможное, чтобы не допустить милитаризации нейтральных островов. Он отметил, что Турция не намерена идти на уступки Греции по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в просьбах о помощи у США. По его словам, Афины обращаются к Вашингтону, чтобы противостоять Анкаре.