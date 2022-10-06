Благовещенск, , 05:14 — REGNUM Жители Амурской области, призванные из запаса для участия в спецоперации по защите Донбасса, могут оставлять своих животных в приютах. Всего их открыто восемь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе правительства региона.

Домашнее животное

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В том числе в Благовещенске питомцев принимают по трём адресам. Специальные учреждения также работают в Тынде, Свободном, Шимановске, в сёлах Червона Армия и Лозовое.

Помещать животных в приюты просят только в случае необходимости, когда других вариантов нет. Домашним питомцам будет сложно привыкнуть к новым условиям, предупреждают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, призванные в рамках частичной мобилизации жители Саратовской области также могут бесплатно оставить домашних питомцев в приютах. Животных примут при наличии подтверждающих призыв на военную службу документов.