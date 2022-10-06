Вашингтон, 6 октября, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Ненормативную лексику использовал президент США Джозеф Байден в диалоге с чиновником из пострадавшего от урагана «Иэн» штата Флорида. Прямую трансляцию разговора вели 5 октября несколько американских телеканалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Никому не одолеть Байдена», — заявил американский лидер в ходе разговора с мэром Форт Мэйерс Бич Рэем Мерфи и добавил нецензурное выражение.

Далее он продолжил разговор с чиновником после выступления о мерах, которые были предприняты властями для помощи пострадавшим от удара стихии во Флориде.

Президент США Джо Байден использовал ненормативную лексику в ходе общения с чиновником во Флориде.

Стоит отметить, что это не первый случай употребления президентом США непечатных выражений на публике. Так, в январе текущего года Байден рассердился на вопрос об инфляции в стране, заданный ему корреспондентом Fox News Питером Дуси.