Байден выругался в микрофон, общаясь с чиновником во Флориде
Вашингтон, 6 октября, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Ненормативную лексику использовал президент США Джозеф Байден в диалоге с чиновником из пострадавшего от урагана «Иэн» штата Флорида. Прямую трансляцию разговора вели 5 октября несколько американских телеканалов.
«Никому не одолеть Байдена», — заявил американский лидер в ходе разговора с мэром Форт Мэйерс Бич Рэем Мерфи и добавил нецензурное выражение.
Далее он продолжил разговор с чиновником после выступления о мерах, которые были предприняты властями для помощи пострадавшим от удара стихии во Флориде.
Президент США Джо Байден использовал ненормативную лексику в ходе общения с чиновником во Флориде.
Стоит отметить, что это не первый случай употребления президентом США непечатных выражений на публике. Так, в январе текущего года Байден рассердился на вопрос об инфляции в стране, заданный ему корреспондентом Fox News Питером Дуси.