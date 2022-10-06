Москва, 6 октября, 2022, 05:03 — ИА Регнум. В четверг, 6 октября, в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха до +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Погода в Москве продолжает радовать

В ночь на 7 октября в столице небольшой дождь, температура воздуха +8… +10 °C.

Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 749 (+3) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём. Ночью — +5… +10 °C.

В пятницу, 7 октября, днём в столице ожидается +13… +15 °C, по области +11… +16 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, днём местами порывистый ветер до 15 м/с, атмосферное давление 751 (+2) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, Омскую, Томскую, Новосибирскую области и Алтайский край с 7 октября ожидает приход настоящего бабьего лета — потепление до +16… +22 °C.

Читайте также: Метеоролог рассказал, когда в Москве ожидается наступление золотой осени