Тбилиси, 6 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Мэрия Тбилиси за полгода не смогла освоить 148 миллионов лари ($53 млн.) из бюджета, сообщает 5 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

National Bank of Georgia) Грузинские лари

Был опубликован отчёт об исполнении городского бюджета за первые 6 месяцев 2022 года. Согласно этому отчёту, мэрии удалось использовать только 81% выделенных средств.

Столичные власти должны были потратить781 691 359 лари ($279 млн.), но в действительности потратила633 558 914 лари. Соответственно, 148 132 444 лари ($53 млн.) остались неиспользованными.

В конце 2021 года мэр Каха Каладзе представил общественности бюджет на 2022 год, утвержденный городским собранием. Бюджет составляет около 1,5 миллиарда лари ($536 млн.). Каладзе заявил на том же брифинге, что большая часть бюджета приходится на два приоритетных направления — здравоохранение и социальную защиту и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

Несмотря на признание программы приоритетной, мэрия потратила205 257 835 лари ($73 млн.) вместо запланированных183 481 984 лари ($65 млн.) на строительство и восстановление транспортной инфраструктуры. Соответственно, 21 775 850 лари (около $8 млн.) остались неиспользованными.