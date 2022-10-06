Бразилиа, , 04:52 — REGNUM Занимающая центристскую позицию Симони Тебет, которая в первом туре выборов президента Бразилии оказалась третьей, заявила о поддержке Луиса Инасиу Лулы да Силвы в намеченном на 30 октября втором туре. Об этом со ссылкой на политика сообщает издание Metropoles.

Лула да Силва LSE Library

О своём решении Тебет объявила 5 октября по итогам встречи с кандидатом от Партии трудящихся.

Симони Тебет «Отдам свой голос за экс-президента Лулу. Знаю, как он привержен конституции и демократии, чего не скажешь о действующем президенте [Жаире Болсонару]».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуру бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы во втором туре президентских выборов, который состоится 30 октября, поддержат центристская партия «Гражданство» и Демократическая трабалистская партия Бразилии (PDT).

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